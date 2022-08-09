Большие перемены: Что происходит в жизни Григория Лепса

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, почему певец сильно изменился за последнее время.

Григорий Лепс впервые станет дедушкой! Когда в семье музыканта ожидается пополнение? Какие еще перемены произошли в жизни артиста? Как певец отметил 60-летний юбилей? И почему на банкете не было его бывшей жены Анны Шаплыковой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Есть множество примеров, когда довольно пожилые люди, преклонного возраста, которые не могут петь, все равно пытаются это сделать. Я думаю, что мне не нужно этого», — заявил артист.

Недавно Григорий Лепс с размахом отметил юбилей! Исполнителю знаменитого хита «Рюмка водки» исполнилось 60. Свой день рождения, как и полагается музыканту, он отметил на сцене. На концерт в Лужниках пришло почти 50 тысяч зрителей.

«Я в общем и целом доволен. Собой больше недоволен, чем чем-то еще. Я всегда собой недоволен, поэтому это обычное мое состояние», — рассказал Лепс.

После выступления певец отпраздновал юбилей с родственниками, друзьями и коллегами по цеху. Вечеринка прошла в подмосковной усадьбе Лепса.

Все внимание гостей привлекла старшая дочь Лепса. 37-летняя Инга перестала скрывать от публики свою беременность. Уже в сентябре она готовится впервые стать мамой.

«Дедушки и бабушки всегда очень любят своих внуков и внучек. Знаете, почему? Потому что они отомстят их детям», — пошутил певец.

Бывшая жена Анна Шаплыкова проигнорировала праздник. С ней Григорий Лепс развелся в конце прошлого года после 20 лет брака. СМИ писали: женщина узнала о тайном романе супруга с Юлией Барановской и не смогла простить.

«Я в очень некрасивой форме обидел супругу. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я», — заявил Лепс.

«Ушла она и бог с ним, расправьте плечи и смотрите сколько красивых женщин вокруг, которые просто заглядывают уверенно Лепсу в глаза», — считает певица Наталия Гулькина.

Лепс до сих пор сожалеет, что не смог сохранить брак. После развода певец занялся собой. Музыкант бросил пить, стал меньше курить, пересмотрел свой рацион и уже похудел на 15 килограммов.

«Жрать перестал просто все. Раз и рот на замок», — открыл подробности своей диеты певец.

Артист начал с удовольствием посещать бассейн и спортзал, больше ходить.

«Сегодня была маленькая разминка, вот такая: 20 км за три часа», — поделился Лепс.

А на недавнем светском мероприятии он появился с банданой на голове. Многие уверены, таким образом Лепс решил скрыть следы очередной пересадки волос. Сам же музыкант на все вопросы привычно отшутился.

«Я вообще буду Аполлон Бельведерский! У меня там голова болит сильно, ударился. Я же говорю: „Была драка, их было пятеро“», — высказал свою версию Григорий Лепс.

«Лысых тоже много мужчин, красивых и роскошных, но вот Лепс лично у меня ассоциируется с волосами», — считает певица Анна Калашникова.

«Лепс — он тоже человек, он — мужчина, он хочет выглядеть хорошо. Я не уверена, что это получится, потому что видела недавно у некоторых ребят из шоу-бизнеса: когда он сзади пересаживал волосы вперед. И теперь он говорит: „У меня теперь нет ни сзади волос, ни спереди!“» — рассказала Наталия Гулькина.

Григорий Лепс не скрывает, последние годы он активно борется с облысением. Первую операцию по пересадке волос певец сделал еще пять лет назад в Америке. Но результатом остался недоволен. Затем артист провел процедуру в Корее, а прошлой осенью снова появился на публике со свежими шрамами на голове. И вот недавно исполнитель выложил в социальных сетях фото отдыха с детьми. На кадрах у него видны заметно отросшие волосы! Да и сам артист выглядит довольным и счастливым.

Лепс помирился с бывшей женой через семь месяцев после развода

Певец не скрывает, он очень устал от концертов. Ему хочется больше времени проводить с наследниками. Музыкант говорит, он был бы рад завершить карьеру, но нужно обеспечить семью.

«Я еще буду петь шесть-восемь, не знаю, десять лет, сколько бог даст. Пока глотка совсем не сдохнет, будем работать над собой в этом смысле», — поделился планами певец.

Пока Григорий Лепс подготавливает почву для безбедной пенсии. Он имеет продюсерский центр, компанию по производству оптики, недавно открыл элитный ресторан.

«Я хочу где-то через несколько лет, если богу будет угодно и проведению. И если будет угодно моим партнерам по бизнесу (а таковые имеются, потому что я в бизнесе ничего не понимаю, они занимаются и ведут несколько проектов), то тогда, скорее всего, буду петь, как я уже говорил много раз, тогда, когда хочу, а не тогда, когда нужно», — рассказал Григорий Лепс.

Артист также признался, что не намерен ставить крест на личной жизни. А пока музыкант с головой в работе. Он записывает новые песни, а в сентябре планирует отправиться в большой гастрольный тур по стране.