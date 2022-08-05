Марсианские хроники: мощная пыльная буря накрыла Саудовскую Аравию

Местные жители уже побаиваются кроваво-красного солнца. Частота таких явлений пугает.

На Саудовскую Аравию обрушилась мощная пыльная буря. Огромное облако из песка накрыло столицу и ее окрестности. Кадры, сделанные очевидцами, больше напоминают марсианские хроники. Солнце скрылось за плотной пыльной пеленой, а небо окрасилось в кроваво-красный. Видимость упала практически до ноля.

Пыльные бури на Ближнем Востоке случаются все чаще и становятся кошмаром даже для местных жителей, которые привыкли к таким явлениям. Из-за песка, который проникает даже через плотно закрытые окна.