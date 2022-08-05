Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Националисты и наемники открыли огонь по протестующим жителям Харьковской области

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 31

Командиры подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ пытались выселить местных жителей из их домов, но встретили сопротивление.

Националисты и наемники открыли огонь по протестующим жителям Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Девять жителей Харьковской области получили ранения различной степени тяжести после конфликта с командованием подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в ходе утреннего брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии», — заявил генерал-лейтенант.

Инциденты, как отмечают в Минобороны РФ, произошли в населенных пунктах Шестаково и Верхнее Салтово. Для подавления протеста националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по местным жителям.

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