Больше всего взрывной волной задело отделение роддома.

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСC; 5-tv.ru

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Больница в Донецке попала сегодня под удар ВСУ. Часть здания разрушена, пробита крыша. Больше всего взрывной волной задело отделение роддома. Пострадали люди, которые находились рядом. Ранены, по меньшей мере, четыре человека, в том числе дети. 

«Мама с ребенком только вышли. На крыльце с ними это случилось. Они назад. Вот ребеночек плачет, маленькая девочка. Дальше я не знаю. Сотрудница наша еще ранена», — рассказывает Надежда Еськова.

Снаряды падают и в других районах столицы ДНР. Всего за полчаса ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Зайцево более 30-и боеприпасов натовского калибра.

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