Балерина Волочкова опубликовала обнаженное фото в бане

Елки-палки: Волочкова прикрыла наготу ветками

Фото: Telegram / volochkova_anastasiya

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Эпатажная балерина не первый раз удивляет аудиторию своими выходками, причем эффект от них может быть самый разный.

Откровенные фото балерины Анастасии Волочковой снова были опубликованы в социальных сетях. Артистка показалась без белья и прикрылась еловыми ветками. Венчает фотографию в бане традиционный шпагат.

Пользователи сети уже успели прокомментировать откровенную запись. Вот что написала одна из девушек.

«Подписана на нее уже несколько лет. Смотрю ее видео и создается такое ощущение, что в жизни она совершенно другая. Более нормальная что ли», — отметила поклонница.

Сама же Волочкова как-то говорила о том, что такие записи являются частью ее образа, из которого нельзя выходить. Скандалы и слухи держат ее на плаву, ведь таким образом о знаменитости чуть ли не ежедневно пишут журналисты.

К слову, некоторые СМИ характеризуют балерину тремя словами: шпагаты, баня и кальян, поскольку это ее основной контент. Причем она не беспокоится о том, что ее контент могут видеть дети. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова дерзко ответила на обвинения в алкоголизме.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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