Зеленский раскритиковал Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в адрес правозащитного движения Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ и нарушениях армией Украины военного права.

Глава государства считает, что своим докладом организация пытается «амнистировать» Россию и «переложить ответственность с агрессора на жертву».

«Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться», — цитирует слова президента «Украинская правда».

К слову, Amnesty International обвинила киевский режим в том, что он нарушает международное право и ставит под угрозу жизнь мирного населения, размещая боевую технику и склады оружия в школах и больницах. Также были отмечены множественные ситуации с обстрелами ВСУ жилых домов. Правозащитники подчеркивают, что в 19 украинских городах, а также в ДНР и ЛНР Вооруженные силы Украины устанавливали и применяли военную технику прямо с территории жилых кварталов. При этом мирные жители не были эвакуированы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что националисты и наемники открыли огонь по протестующим жителям Харьковской области.