Политолог Александров заявил о безвыходном положении Зеленского из-за США

Политолог: Зеленский боится переворота, но США натянули ниточки

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Эксперт объяснил, что украинский президент желает сбежать, если бы не хватка Запада и тотальная от него зависимость.

Украинский президент Владимир Зеленский боится государственного переворота и с радостью бы сбежал из страны, если бы его зависимость от США. Об этом заявил политолог и эксперт в области военно-политических исследований Михаил Александров.

«Я думаю, что если бы у Зеленского была возможность сбежать, он бы уже сделал это. Он понимает, что пощады не будет. Он опасается внутреннего переворота», — отметил эксперт.

Кроме того, Михаил Александров подчеркнул, что в последнее время украинский лидер утратил контроль на ВСУ, и со многими подчиненными у него возникли разногласия.

«У него проблемы с командованием ВСУ. Такое ощущение, что Зеленский понимает: его в любой момент могут физически ликвидировать. Он бы сбежал, но ему не дают американцы», — поделился мнением Александров в беседе с изданием Pravda.ru.

Ранее политолог Дмитрий Тренин в интервью изданию EADaily рассказал про завершение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. По мнению эксперта, украинские территории будут выглядеть совершенно иначе в самое ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского не устроил доклад Amnesty International о военных преступлениях ВСУ.

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