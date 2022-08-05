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Директор Института ТПМ СО РАН Шиплюк задержан по подозрению в госизмене

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 24

В настоящее время мужчина находится в московском СИЗО.

Директор Института ТПМ СО РАН Шиплюк задержан по подозрению в госизмене

Фото: itam.nsc.ru

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В Новосибирске был задержан директор института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Как уточнил научный руководитель института Василий Фомин, в учреждении были проведены обыски, пишет ТАСС.

Известно, что Шиплюк был арестован по делу о государственной измене. В текущее время он находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

Александр Шиплюк является членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором физико-математических наук. Его исследования посвящены области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В ИТПМ СО РАН он был заведующим лабораторией «Гиперзвуковых технологий». Ключевые направления в его работах связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

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