Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

МО РФ: после массированного обстрела Запорожской АЭС Энергодар остался без света

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Более серьезных последствий чудом удалось избежать, так как снаряды не задели находящиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию.

МО РФ: после массированного обстрела Запорожской АЭС Энергодар остался без света

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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После массированного обстрела территории Запорожской атомной электростанции Энергодар частично обесточен, также отсутствует водоснабжение. Часть аппаратуры энергоблока № 3 выведена из строя, вырабатываемая мощность энергоблока № 4 снижена. А также повреждена одна из труб предприятия, вследствие чего на станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован аварийными службами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В общей сложности было выпущено двадцать 152-миллимитровых снаряда с огневых позиций в районе поселка Марганец на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, подконтрольного украинской армии.

Снаряды не попали по счастливой случайности в находящуюся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию: это позволило избежать более крупного пожара и радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции.

В сообщении отмечается цинизм провокации киевского режима: атака была произведена во время акции в Нью-Йорке под эгидой ООН, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также в заявлении ведомства прозвучал призыв в адрес международных организаций осудить акты ядерного терроризма режима Зеленского. Подчеркивается, что вся ответственность за нарушении работы атомной электростанции полностью лежит на киевском режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла украинские власти от провокаций в отношении Запорожской АЭС. В течение июля украинские боевики дважды атаковали атомную электростанцию с помощью беспилотников.

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