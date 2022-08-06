«Толерантные» американцы прошлись по бодипозитивной Седоковой: «Как бочка»

Даже роскошное платье не спасло знаменитость от нападок иностранных ненавистников.

Американцы жестко раскритиковали фигуру певицы Анны Седоковой. Звезда перебралась в США вместе с супругом баскетболистом Янисом Тиммой и оттуда с удовольствием публикует посты для микроблога.

Несмотря на то, что основной контингент аудитории артистки русскоязычный, граждане Америки также стали частыми посетителями ее профиля. Однако от иностранных фанатов наблюдается гораздо больше критики, чем от родных россиян.

На этот раз певица поделилась со своей аудиторией мелодичным танцевальным видео. На нем звезда эротичной походкой прошлась в экстравагантном черном наряде. Шикарное платье плотно прилегло к бедрам исполнительницы и в нем фанаты смогли разглядеть пышные очертания округлевшей фигуры вокалистки.

Известно, что ранее Седокова была очень стройной, но переехав в Америку, где широко распространено движение бодипозитива, певица не смогла долго держать себя в форме. Теперь она получает нелестные комментарии о своем теле от тех самых американцев, которые так яро выступают за толерантность и принятие себя в любом весе.

«Жирная, как бочка»;

«Кушать хорошо стала»;

«Худеть! И срочно!», — отметили иностранные подписчики.

Хотя, лишние килограммы у артистки могли появиться из-за стресса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Седокова заявила о тяжелых испытаниях в отношениях с мужем-баскетболистом.

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