С любовью и уважением: Ким Кардашьян объявила о расставании с Питом Дэвидсоном
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон объявили о расставании
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos
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Пара начала встречаться в ноябре прошлого года. Кому или чему Кардашьян предпочла отношения?
Американская актриса Ким Кардашьян заявила о расставании с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщило издание Eonline.com. Уточняется, что отношениям она предпочла карьеру. Также известно, что бывшая пара продолжает общение и остается друзьями.
Выяснилось, что близкие друзья Кардашьян и Дэвидсона считают, что у них «много любви и уважения друг к другу». Еще одной причиной расставания звезд названы большие расстояния и график. Они сильно осложняют поддержание отношений. Пара начала встречаться в ноябре.
Перед этим Ким Кардашьян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом. У них четверо детей. Для того чтобы чаще с ними видеться, исполнитель купил дом рядом с поместьем бывшей жены. Известно, что после расставания с ней он растолстел до 136 килограммов. Видимо, артист заедал стресс. В его рацион входят блюда, сильно повышающие холестерин в организме. В частности, за один прием пищи может употребить семь сосисок в тесте, 12 ломтиков бекона, четыре картофельных оладьи, стопку блинов и все это запить шоколадным молочным коктейлем или кофе с восемью ложками сахара.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ким Кардашьян отказали в посещении платинового юбилея Елизаветы II.
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