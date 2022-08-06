С любовью и уважением: Ким Кардашьян объявила о расставании с Питом Дэвидсоном

Пара начала встречаться в ноябре прошлого года. Кому или чему Кардашьян предпочла отношения?

Американская актриса Ким Кардашьян заявила о расставании с комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщило издание Eonline.com. Уточняется, что отношениям она предпочла карьеру. Также известно, что бывшая пара продолжает общение и остается друзьями.

Выяснилось, что близкие друзья Кардашьян и Дэвидсона считают, что у них «много любви и уважения друг к другу». Еще одной причиной расставания звезд названы большие расстояния и график. Они сильно осложняют поддержание отношений. Пара начала встречаться в ноябре.

Перед этим Ким Кардашьян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом. У них четверо детей. Для того чтобы чаще с ними видеться, исполнитель купил дом рядом с поместьем бывшей жены. Известно, что после расставания с ней он растолстел до 136 килограммов. Видимо, артист заедал стресс. В его рацион входят блюда, сильно повышающие холестерин в организме. В частности, за один прием пищи может употребить семь сосисок в тесте, 12 ломтиков бекона, четыре картофельных оладьи, стопку блинов и все это запить шоколадным молочным коктейлем или кофе с восемью ложками сахара.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ким Кардашьян отказали в посещении платинового юбилея Елизаветы II.