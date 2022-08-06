Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Аналогов нет? Чем уникальна винтовка «Опустошитель» калибра НАТО, применяемая в СВО на Украине

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Никита Кротов
Никита Кротов Эксклюзив 139

Эксперт Попенкер назвал особенности винтовки «Опустошитель» калибра НАТО

Фото, видео: Facebook* / LobaevArms; 5-tv.ru

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В схватке с националистами союзные войска используют новейшие образцы оружия.

Союзные силы применяют винтовку «Опустошитель» калибра НАТО в спецоперации на Украине. Ее особенности перечислил 5-tv.ru оружейный эксперт Максим Попенкер.

«Винтовка „Опустошитель“ — это крупнокалиберная снайперская винтовка под патрон для крупнокалиберного пулемета. Такие уже давно применяются в мире. У нас их делают с 90-х годов. Винтовку сложно сравнивать с мировыми образцами, потому что это можно сделать только на полигоне», — говорит собеседник.

По его словам, у оружия высокая точность стрельбы, однако и сам стрелок должен обладать развитыми навыками, чтобы применять его. Кроме того, оно требует специальных снайперских высокоточных патронов. «Опустошитель» используется для поражения автомобилей, укрытий, радиолокаторов и другой техники. Такое вооружение называют «антиматериальным». К слову, против украинских военных используют все новейшие образцы вооружения.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин обратился к нации, отметив, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны киевских властей в течение восьми лет. Как заявляли в Минобороны РФ, войска работают по военной инфраструктуре страны, чтобы снизить ее боевой потенциал. Конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие новые винтовки российские снайперы используют на Украине.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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