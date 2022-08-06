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Стрелял из пистолета-пулемета: в Москве задержали преступника спустя 26 лет после убийства

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 138

В Москве задержали преступника спустя 26 лет после убийства

Стрелял из пистолета-пулемета: в Москве задержали преступника спустя 26 лет после убийства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Мужчина дал признательные показания и теперь находится под подпиской о невыезде.

Убийцу задержали спустя 26 лет после преступления. Московские правоохранители раскрыли дело, задержав подозреваемого в Подмосковье на этой неделе.

«Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента и, будучи под наркотиками, выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего», — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Также информатор отметил, что сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Саратовской области раскрыли дело об отравлении целой семьи. Оказалось, это родная бабушка убила внуков. Среди жертв и ее дочь — инвалид. Яд подсыпала в еду. Она хорошо знала вкусы домочадцев, так что к преступлению подготовилась: сварила любимое блюдо семьи — молочный суп.

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