Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Пускепалис рассказал об обстановке в семье после передачи денег воинам Донбасса

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 167

Пускепалис заявил о положительном отношении семьи к его поездке в Донбасс

Пускепалис рассказал об обстановке в семье после передачи денег воинам Донбасса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Свою помощь военнослужащим звезда фильма «Простые вещи» считает лишь малой частью того, что требуется сделать для бойцов за справедливость.

Актер Сергей Пускепалис раскрыл подробности своей поездки в Донбасс. Он отметил, что уже много лет ездит туда, но оказывать гуманитарную помощь начал недавно. При всех усилиях звезда фильма «Простые вещи» не сможет дать всю ту поддержку, которая требуется союзным силам в борьбе против националистов.

«С 2016-го езжу. Помогать недавно начал. Но это не та поддержка, которую хотелось бы оказывать. Знаю, многие ребята очень серьезно занимаются вопросом гуманитарной, специальной помощи. Служащие ведь нуждаются в элементарном: банданах, трусах, носках. Воды нет, постирать негде. Нижнее белье получается одноразовым», — рассказал он.

В Донбассе Пускепалис прожил всего три дня, но за это время успел передать гуманитарную помощь в 109-й батальон. Как раз там и служит его друг — популярный сербский писатель Деян Берич, ставший ополченцем. В качестве помощи актер передал свою ранее полученную премию, сумму которой артист и сам толком не знает. Помимо этого, Сергей оставил в регионе собственный автомобиль.

«Машину сейчас отдал Деяну, а премию — еще месяц назад, когда получил ее на Забайкальском фестивале. Даже не знаю, какая сумма была в конверте», — отметил Пускепалис в беседе с «Аргументы и Факты».

Жена и сын знаменитости хорошо относится к подобным решениям главы семейства. По словам актера, родные имеют схожую позицию по поводу ситуации на Украине. 

«Мы все на одной волне. Семья понимает. Это ведь малая часть того, что мы можем отдать. Это нужно осмыслить», — признался артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще одной причине, почему Пускепалис отдал деньги военнослужащим.

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