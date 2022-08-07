Владимир Пресняков об отношениях с Орбакайте: «В ней сидел настоящий монстр»

Артиста в будущей спутнице покорила красота, обаяние и скромность, но все решило падение на льду.

Владимир Пресняков-младший вот уже более 15 лет живет с Натальей Подольской. Но до сих пор с теплотой вспоминает отношения с Кристиной Орбакайте. В интервью Светлане Бондарчук в YouTube-шоу он рассказал, чем его — молодого, талантливого и перспективного — зацепила дочка Аллы Пугачевой.

Как оказалось, влюбился артист в Орбакайте задолго до знакомства с ней. Увидев по телевизору, он был поражен — насколько дочь Пугачевой, несмотря на популярность и звездность своей мамы, ведет себя скромно. В 1986 году состоялось их знакомство. Свела сама будущая теща. На одном из концертов Лаймы Вайкуле она за кулисами подошла к Преснякову-младшему и сказала — ее дочка очень им интересуется. Тогда ему было всего 18 лет, Орбакайте — 15. А спустя год после знакомства, молодые люди стали жить вместе.

«Меня поражала скромность ее, воспитанность, прибалтийская сдержанность», — вспоминает артист.

И не только. Однажды Орбакайте показала возлюбленному свою вторую сторону. Одним зимним вечером Пресняков пошел провожать певицу до дома, та поскользнулась и упала. После неприятности знаменитость разразилась благим матом. Но Пресняков признался — именно после этого влюбился в нее еще сильнее.

«В ней сидел настоящий монстр. Такая хваткая, железная внутри, а внешность — ангела», — признался певец.

Они прожили в гражданском браке десять лет, в 1991 на свет появился долгожданный сын Никита, но официально мужем и женой так и не стали. Пресняков-младший не желал, чтобы любимая строила музыкальную карьеру, а юная Орбакайте рвалась на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной ухудшения отношений между Владимиром Персняковы-младшим и его сыном Никитой.