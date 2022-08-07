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Лазарев не прочь выступать вместе с неприятными ему коллегами: «Не моя история»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Сергей Лазарев готов выступать на одной сцене с неприятными ему коллегами

Лазарев не прочь выступать вместе с неприятными ему коллегами: «Не моя история»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец за годы музыкальной карьеры научился разграничивать работу и личные взаимоотношения.

Экс-солист поп-дуэта Smash! Сергей Лазарев признался — он совсем не прочь выступать на одной сцене с коллегами, которые нелестно о нем отзываются. В то время как некоторые артисты наотрез отказываются даже появляться, к примеру, на одном мероприятие с тем, кто им не мил. По мнению певца, за четверть музыкальной карьеры он понял — совмещать работу и личные взаимоотношения не стоит.

«Знаю, некоторые артисты принципиально не работают на одной площадке со звездами, которые им неприятны, либо как-то их публично задели. Это не моя история. За 25 лет работы в индустрии я научился четко разделять личное и бизнес», — рассказал Лазарев в интервью «Мосленте».

При этом назвать свой характер покладистым артист не может. Зачастую эмоциональность и чрезмерная прямота мешают ему заводить новые знакомства.

«Часто люди обижаются на мою прямолинейность, хотя я вовсе не хотел никого задеть. Просто говорю то, что думаю, а окружающие порой считывают это как грубость», — объяснил певец.

Но все-таки за годы творческой карьеры Лазареву удалось обзавестись друзьями в шоу-бизнесе. Однако видится с ним он нечасто. Всему виной плотные рабочие графики, которые не всегда совпадают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о таинственной светловолосой незнакомке, в объятиях которой заметили Сергея Лазарева.

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