Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Хотим третьего»: недавно родившая Тодоренко уже готова к новой беременности

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Регина Тодоренко готова к рождению третьего ребенка

«Хотим третьего»: недавно родившая Тодоренко уже готова к новой беременности

Фото: Instagram* / reginatodorenko

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Телеведущая шокировала поклонников новым откровением.

Телеведущая Регина Тодоренко, ставшая мамой во второй раз в середине июля, всерьез задумалась о многодетности. В социальной сети она сделала шокирующее поклонников признание.

«Уже хотим третьего малыша, но планы на эти полгода совсем другие», — подписала совместное фото с новорожденным знаменитость.

Регина Тодоренко с новорожденным Мирославом; Instagram* / reginatodorenko

Но после поспешила добавить — ее желанию в ближайшее время сбыться не суждено. Так как она намерена активно работать.

«Отснять сезон шоу для молодых мам, съемки тревл-баттла и скорее всего с новорожденным, релиз сериала, выход моей книги сказок», — рассказала о рабочих планах знаменитость.

Кроме того, телеведущая работает над одним спортивным проектов, но не уверена — сможет ли осилить такую нагрузку.

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в 2018 году. У них уже подрастает трехлетний сын Михаил, а о новом пополнении телеведущая сообщила в марте 2022 года. Пол малыша пара скрывала до самых родов. Она признавалась, беременность дается ей нелегко. Последнюю неделю она хотела естественным путем стимулировать схватки — для этого делала не менее десяти тысяч шагов в день. В середине июля на свет появился второй сын Мирослав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили вторые роды Регины Тодоренко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 7 августа

Последние новости

16:19
«Лошадь сдохла»: режиссер «Сватов» о продолжении съемок без Добронравова
15:54
«Хотим третьего»: недавно родившая Тодоренко уже готова к новой беременности
15:39
Звезда «Сватов» Кошмал придумала, как еще насолить российским артистам
15:23
«Буду продолжать»: Лолита предстала на видео в объятиях нового мужчины
15:07
Глава Финляндии предупредил о скором экономическом спаде в Европе
14:48
Зеленский утвердил новую награду с похожим на свастику дизайном

Сейчас читают

Непростой период: какие события изменят жизнь Веры Брежневой?
Интерес к сцене не потерян: Валерий Меладзе выступил в Монако
Владимир Пресняков об отношениях с Орбакайте: «В ней сидел настоящий монстр»
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год