5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 8 августа?

Первый понедельник нового китайского месяца начнется с китайского же предупреждения. День ожидается нервный, конфликтный, впрочем, как большинство понедельников на свете. Чтобы его пережить потребуется максимум выдержки и китайской невозмутимости.

Совет дня — держите ум в холоде. Максимально избегайте рискованного поведения, не лезьте на рожон и не лихачьте. Это касается всего — работы, развлечений, отношений. Отношения, к слову, в понедельник могут быть многообещающими. Главное — держать фокус на интересах визави и тогда этот нестабильный день вам запомнится как один из самых романтических.

Предостережение дня. Не стоит в понедельник переезжать, начинать ремонт, большие путешествия, лечиться и жениться. Включите двойную внимательность на дорогах, переходите улицу только на зеленый свет, предварительно убедившись, что там нет лихачей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.