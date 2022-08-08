В Америке предрекли провальную поездку Блинкена в Африку из-за Лаврова

Египет, Конго, Уганда и Эфиопия сохранили нейтралитет, несмотря на то, что Запад призвал их ввести антироссийские санкции. Это стало опасным сигналом для США.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку с большей долей вероятности обернется неудачей на фоне недавней поездки главы МИД РФ в Египет, Конго, Уганду и Эфиопию, уверены журналисты издания The Wall Street Journal.

«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», — сказано в материале.

Целью визита Блинкена, по словам журналистов, станет попытка убедить страны Африки изменить свою позицию в отношении России. Ведь ведущие государства континента смогли сохранить нейтралитет в то время, когда Запад призывал их вводить антироссийские санкции. И это стало опасным сигналом для Америки. Но добиться нужного результата после посещения Африки Лавровым будет непросто. В ходе поездки российский министр поблагодарил руководства стран за то, что они не поддержали западные санкции и отметил ответственность Европы и Америки за высокие цены на продовольствие, предложив закупать российскую нефть.

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