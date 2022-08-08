«Они стране не нужны»: Никита Михалков об уехавших из России знаменитостях

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 487

Никита Михалков заявил о ненужности сбежавших из России звезд

«Они стране не нужны»: Никита Михалков об уехавших из России знаменитостях

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Режиссер считает, что уехавшие артисты нужны той части элиты, которая добивалась их руками своих целей, не имеющих никакого отношения к интересам России.

Режиссер Никита Михалков заявил, что знаменитости, которые покинули Россию, никому не нужны, потому что они ничего не могут дать. Об этом он рассказала в программе «Бесогон ТВ».

Артист рассказал, что тех, кто уехал сейчас, никто не изгонял. Он назвал их «самоизгнанными». По его словам, это те люди, которые «находились в топе, на вершине популярности».

«Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — сказал Михалков.

Режиссер отметил, что уехавшие за границу звезды нужны той части элиты, которая добивалась их руками своих целей, не имеющих никакого отношения к интересам России.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. С тех пор ряд российских знаменитостей покинули страну. Так, например, раскритиковал спецоперацию и покинул Россию Валерий Меладзе. Он добавил, что никогда не считал и не считает РФ своей родиной. По словам исполнителя, родился и вырос он в Грузии, а учился на Украине.

Как ранее писал 5-tv.ru, Михалков раскритиковал поведение актера Анатолия белого, который эмигрировал в Израиль. По словам кинорежиссера, знаменитости стоит задуматься, действительно ли он уехал туда, где все хорошо.

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