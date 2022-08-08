Запугать и задушить: в МИД КНР сравнили политику США с убийством Флойда

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 64

В МИД КНР сравнили политику США с убийством Флойда

Запугать и задушить: в МИД КНР сравнили политику США с убийством Флойда

Фото: MARK R. CRISTINO / ТАСС

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

В Поднебесной считают, что Штаты относятся к другим странам так же, как и к своим гражданам — душат и мнят себя всемогущими полицейскими.

Политику Соединенных Штатов Америки в отношении других стран отлично показывает смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Такое сравнение сделала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем личном блоге.

По ее словам, американцы мнят себя «мировыми полицейскими», неоднократно вмешиваясь во внутреннюю политику других стран. Представитель ведомства подчеркнула, что подобное поведение Штатов необходимо остановить.

«Мы не можем позволить США считать себя „мировым полицейским“ и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», — написала Хуа Чуньин в Twitter.

Так дипломат прокомментировала заявление Белого дома о том, что Пекин якобы слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Джордж Флойд был приведен Чуньин не просто так. Афроамериканца задержали четверо полицейских и буквально задушили, даже не пытаясь его реанимировать, а просто наблюдая за его смертью. Впоследствии это вызвало ожесточенные массовые протесты по всей стране.

Пелоси летала на Тайвань на прошлой неделе. Китай выступал против вмешательства Штатов в политику острова и неоднократно предупреждал, что не потерпит подобных провокаций. Однако Белый дом проигнорировал заявления КНР и еще активнее начал переговоры с властями Тайваня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после ситуации с Тайванем Китай игнорирует звонки и письма от американского Пентагона.

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