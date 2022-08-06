Politico: Китай игнорирует звонки США после ситуации с Тайванем

Представители Пентагона многократно пытались связаться с китайским военным командованием после обострения ситуации вокруг Тайваня. Однако в КНР никто на звонки американцев не отвечает. Такую информацию предоставило издание Politico с ссылкой на несколько достоверных источников.

«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — написали в издании.

Известно, что последний контакт Китая и США на уровне начальников генеральных штабов прошел 7 июля.

Накануне КНР предприняла несколько шагов в отношении слетавшей на Тайвань спикера США Нэнси Пелоси. Во-первых, глава китайского МИДа прокомментировал поведение женщины и даже назвал его «вульгарной комедией». Во-вторых, против Нэнси Пелоси и ее родственников приведен в действие пакет санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спикер Нэнси Пелоси прилетела в Тайвань, несмотря на многочисленные требования Китая не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Тем не менее, американка встретилась с властями острова, а Китай в ответ на подобную провокацию развернул в акватории Тайваня масштабные военные учения и ввел санкции против региона.