Politico: Китай игнорирует звонки США после ситуации с Тайванем
Сотрудники Пентагона засыпают Поднебесную звонками и пытаются донести сообщения «с благими намерениями». Судя по всему, американским обещаниям КНР уже не верит и даже не хочет их слышать.
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
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Представители Пентагона многократно пытались связаться с китайским военным командованием после обострения ситуации вокруг Тайваня. Однако в КНР никто на звонки американцев не отвечает. Такую информацию предоставило издание Politico с ссылкой на несколько достоверных источников.
«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — написали в издании.
Известно, что последний контакт Китая и США на уровне начальников генеральных штабов прошел 7 июля.
Накануне КНР предприняла несколько шагов в отношении слетавшей на Тайвань спикера США Нэнси Пелоси. Во-первых, глава китайского МИДа прокомментировал поведение женщины и даже назвал его «вульгарной комедией». Во-вторых, против Нэнси Пелоси и ее родственников приведен в действие пакет санкций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спикер Нэнси Пелоси прилетела в Тайвань, несмотря на многочисленные требования Китая не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Тем не менее, американка встретилась с властями острова, а Китай в ответ на подобную провокацию развернул в акватории Тайваня масштабные военные учения и ввел санкции против региона.
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