Шалость не удалась: экс-протеже Сергея Жукова не удалось его засудить

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 87

Участник «Фактора-2» Илья Подстрелов проиграл Сергею Жукову суд о правах на песни

Шалость не удалась: экс-протеже Сергея Жукова не удалось его засудить

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Спустя два десятка лет солист популярной группы решил выставить претензии и обвинить бывшего продюсера в краже авторских прав.

Сергей Жуков одержал победу в суде над бывшим подопечным, солистом группы «Фактор-2» Ильей Подстреловым. Последний развязал против солиста «Руки вверх» борьбу за авторские права.

Эта витиеватая история начинается еще в начале нулевых, когда Сергей Жуков записал вместе с участниками «Фактора-2» Ильей Подстреловым и Владимиром Панченко дебютный хит под названием «Красавица». После оглушительного успеха молодые люди попросили Жукова стать их продюсером. Солист «Руки вверх» согласился и «раскрутил» группу. Со временем группа распалась.

Илья Подстрелов и Владимир ПанченкоИлья Подстрелов и Владимир Панченко. Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

Но Подстрелову спокойно не живется — в начале года он заявил, что все песни писал не Жуков и не Панченко, а он и только он. Экс-протеже подал на продюсера (и на напарника) в суд, но его иск был отклонен, и все права остались у прежних владельцев. Все детали дела были опубликованы на сайте Мосгорсуда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, с которым боролся за авторские права покойный артист Юра Шатунов, нашел очередного виновного в смерти бывшего подопечного.

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Шалость не удалась: экс-протеже Сергея Жукова не удалось его засудить

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