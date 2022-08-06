«Развели его на деньги»: Разин нашел нового виновного в гибели Юры Шатунова

Разин уверен, что к смерти артиста причастны несколько лиц.

Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин на своем YouTube-канале разместил «срочное видеообращение». Всю свою 40-минутную речь он рассуждал о последних часах жизни и смерти певца Юрия Шатунова. Также он говорил о похоронах артиста и пытался дозвониться директору певца Аркадию Кудряшову.

Разин уверен: к смерти его кума косвенно причастны несколько лиц. До этого он уже обвинял судью из Ставрополя, которая передала Юрию Шатунову права на исполнение главных хитов группы. Теперь к ней добавились нотариус и адвокаты, которые представляли интересы артиста и его семьи. Их он обвиняет в несправедливости, которая привела певца к излишним переживаниям. Новым героем расследования Разина стал директор Шатунова Аркадий Кудряшов. Экс-продюсер обвинил его в рабском использовании труда знаменитости.

«300 концертов по 500 тысяч — это два миллиона долларов. И Юра практически отпахал. И что они могли ему дать? Я не знаю. Все же зарегистрировано в других правообладателях. Юра ничего от этого не получал, они просто развели его на деньги», — заявил Разин.

Он отметил, что 100 тысяч отдавали Шатунову, а 500 тысяч Кудряшов забирал на суды с экс-продюсером. Кроме того, по мнению Разина, смерть певца могла произойти из-за действий Кудряшова во время последней вечеринки. Он рассказал, что в день смерти Шатунова общался с его директором.

«И потом звонил, говорил: «Ты его довел». А ему: «Зачем ты его повел на вечеринку? Зачем дал <…> как-то называется успокоительное?». А он: «Он там эмоциональное пережил». А я: «Зачем ты ему пиво дал? При том ты не отрицаешь, что ты ему пиво давал. И куда ты его повез? Зачем? Пусть бы ехал в семью», — вспоминает Разин.

Разин отметил, что любил Шатунова как сына и ему очень жаль, что так случилось. Он рассказал, что Юра на фотографиях даже писал: «Андрею Разину, моему отцу».

Продюсер также засомневался, что кремация Шатунова была по его желанию. Он отметил, что было куплено не место в стене, а место на кладбище. При этом у композитора Игоря Крутого взяли почти четыре миллиона на захоронение.

Разин добавил, что продолжит делать большие репортажи с воспоминаниями о всех прожитых Шатуновым годах и о том, что случилось с кумиром миллионов, чтобы фанаты звезды узнали правду.

В завершении монолога Разину перезвонил Кудряшов. Он стал спрашивать директора Шатунова о жене певца, месте проживания и другие детали, которые касались судебных разборок на право исполнения хитов «Ласкового мая». В ответ Кудряшова был коротким: «А тебе какая разница?».

Юрий Шатунов умер 23 июня из-за проблем с сердцем. Ему было 48 лет. Многие поклонники обвиняют в смерти кумира именно Разина, поскольку у того были регулярные суды по поводу прав на песни «Ласкового мая».

Как ранее писал 5-tv.ru, автор самых известных песен группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов рассказал, кто стал новым владельцем песен Шатунова.