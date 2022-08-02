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Врач рассказал, какие неочевидные признаки сигнализируют о раке желудка

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 70

Онколог Пылев заявил, что потеря веса и отвращение к мясу могут быть признаками рака желудка

Врач рассказал, какие неочевидные признаки сигнализируют о раке желудка

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Как резкое отторжение к мясу или слабость могут указать на развитие в желудке серьезной опухоли? Какие исследования необходимо провести?

Отвращение к мясу, потеря веса и аппетита, а также «темная» рвота являются неспецифическим признаками рака желудка. Об этом в беседе с URA.RU подробно рассказал врач-онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

Как отметил специалист, этот тип онкологии сопровождается рвотой и тошнотой. В месте, где пищевод переходит в желудок, возникает опухолевый стеноз — сужение стенок. Поэтому сразу после приема пищи человек чувствует тошноту и у него возникает ощущение, будто еда «не проталкивается» в организм.

«У человека может быть рвота темного цвета, так называемая, „кофейная гуща“. Это говорит о том, что в рвотных содержимых уже есть примесь крови», — добавил Андрей Пылев.

Также эксперт рассказал, что при раке желудка поначалу может возникнуть «синдром малых признаков» (малозаметные симптомы, которые относятся сразу к нескольким видам заболеваний).

«Это слабость, потеря веса, боли. Если мы говорим про рак желудка, то достаточно часто он начинается с отвращения к мясу помимо потери аппетита», — объяснил онколог.

Также Андрей Пылев особо подчеркнул, что если человек замечает эти признаки, то он должен немедленно обратиться к специалисту и пройти базовый набор исследований, а именно — УЗИ брюшной полости и гастроскопию.

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