Покупатель отказался от украинского зерна, отправленного в Триполи

Причиной стала пятимесячная задержка груза. Сейчас на 26 тысяч тонн кукурузы ищут нового покупателя.

Покупатель зерна, которое судно Razoni перевозило из порта Одессы в ливанский Триполи, отказался принять груз. Об этом сообщило посольство Украины в Бейруте.

В дипведомстве уточнили, что отказ связан с пятимесячной задержкой груза. Сейчас поставщик ищет нового покупателя.

Ранее сообщалось, что сухогруз Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы на борту вышел под флагом Сьерра-Леоне из порта Одессы по направлению в ливанский Триполи. Судно должно было прибыть в Триполи накануне утром, однако капитан изменил маршрут и заявил, что ожидает новое место назначения.

23 июля в Стамбуле представители России, Турции, ООН и Украины провели переговоры и подписали соглашение о провозе зерна из портов Украины. В ходе встречи было решено, что транспортировка будет осуществляться по трем безопасным коридорам. Украина решила выводить корабли в международные воды, но разминировать акваторию своих портов отказалась. Координировать операцию вызвалась Турция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном.