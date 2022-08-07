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Минтранс Ливана сообщил об изменении курса у первого сухогруза с украинским зерном

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 190

Скорее всего, судно ожидает указаний о новом пункте назначения. Оно должно было прибыть в Ливан сегодня утром.

Минтранс Ливана сообщил об изменении курса у первого сухогруза с украинским зерном

Фото: globallookpress.com / Michael Dietrich

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Первый сухогруз с украинским зерном Razoni, который должен был прибыть сегодня утром в Ливан, изменил маршрут. Вероятно, теперь он ждет указаний о новом пункте назначения. Об этом сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия.

«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Типоли в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс. Данные указывают на то, что оно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения», — написал он в своем Twitter.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три новых судна с кукурузой вышли из украинских портов. Они доставят в Турцию, Великобританию и Ирландию груз общим весом почти 60 тысяч тонн.

В Турции ранее завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном. Накануне вечером он остановился в Стамбуле, где его безопасность обеспечивал катер береговой охраны. Дальше участники так называемой зерновой сделки — представители Украины, России, Турции и ООН — должны были подтвердить, что на борту только 27 тысяч тонн кукурузы и ничего запрещенного.

Россия принимает меры против провокаций на маршруте следования первого судна с зерном, вышедшим из Одессы в Триполи. Об этом сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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