Ищи новых друзей! Китайский совет дня на вторник, 9 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 9 августа?

Во вторник дела обещают пойти на лад. По крайней мере энергии раскочегарятся и понесут вперед на крыльях эффективности. Можно ожидать, что сдвинутся с мертвой точки давно застрявшие проекты, найдутся «потерянные люди», появится ощущение «не зря прожитых дней».

Совет дня — откройте во вторник что-нибудь правильное. Начните проект, бизнес, устройте церемонию открытия новой жизни или отпразднуйте встречу с новым для вас человеком. Для ориентированных на материальный успех хорошо пойдут покупка имущества или инвестиционные сделки.

Предостережение дня — если вы ощущаете себя уставшим и все валится из рук, не стоит решаться на трудовые и прочие подвиги. Это может значить что энергии месяца вам не подходят. В таком случае лучший выход — поставить дела на паузу и заняться телом. Спорт, прогулки и СПА — лучшие лекари августа.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.