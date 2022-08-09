Ищи новых друзей! Китайский совет дня на вторник, 9 августа

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 23

Сегодня многие почувствуют, как энергии дня несут их вперед на крыльях продуктивности. Если нет, лучше воздержиться от трудовых подвигов.

Ищи новых друзей! Китайский совет дня на вторник, 9 августа

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 9 августа?

Во вторник дела обещают пойти на лад. По крайней мере энергии раскочегарятся и понесут вперед на крыльях эффективности. Можно ожидать, что сдвинутся с мертвой точки давно застрявшие проекты, найдутся «потерянные люди», появится ощущение «не зря прожитых дней».

Совет дня — откройте во вторник что-нибудь правильное. Начните проект, бизнес, устройте церемонию открытия новой жизни или отпразднуйте встречу с новым для вас человеком. Для ориентированных на материальный успех хорошо пойдут покупка имущества или инвестиционные сделки.

Предостережение дня — если вы ощущаете себя уставшим и все валится из рук, не стоит решаться на трудовые и прочие подвиги. Это может значить что энергии месяца вам не подходят. В таком случае лучший выход — поставить дела на паузу и заняться телом. Спорт, прогулки и СПА — лучшие лекари августа.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
60.32
-0.05 61.16
-0.20
Ищи новых друзей! Китайский совет дня на вторник, 9 августа

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