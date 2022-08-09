Телеведущая Лосева назвала критерий для вычисления российских звезд-предателей

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Телеведущая Олеся Лосева назвала предателями сбежавших и критикующих Россию звезд

Телеведущая Лосева назвала критерий для вычисления российских звезд-предателей

Фото: ВКонтакте / Олеся Лосева

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Даже если человек покинул страну по каким-либо причинам, это не значит, что может поливать грязью свою родину, убеждена знаменитость.

Покинувшие Россию и критикующие ее из-за границы звезды — предатели. Такое мнение высказала известная российская телеведущая Олеся Лосева, отметив, что сбежавшие артисты сбросили с себя маски.

«Чем они там будут заниматься, мне все равно. Я о них не думаю. Видимо, у них нет понятия „Родина“. Можно не соглашаться с политикой и не любить власть, но свою страну, как и родителей, не выбирают. У этих людей в головах что-то другое, мне этого не понять», — сказала телеведущая.

По убеждению Олеси Лосевой, человек не имеет права вредить своей стране. Даже если покинул ее по каким-либо причинам.

«Я не сторонник, чтобы линчевать. Однако, если вы уехали, то не нужно вредить и высказывать, как вы не любите свою родину. Это определенного рода неблагодарность за то, что тебе дали и кем ты смог стать. По сути, это предательство», — сказала Лосева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в похожем ключе высказался режиссер Никита Михалков. По его словам, сбежавшие из России знаменитости стране не нужны.

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