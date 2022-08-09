Знаменитая Балтийская коса оказалась под угрозой уничтожения из-за туристов

Страдает побережье Балтийского моря! Его планомерным уничтожением занимается сам человек. В Калининградской области уже не знают, как объяснить туристам, что разъезжать по многолетним песчаным дюнам на автомобилях — опасно для природы.

Под угрозой оказалась и знаменитая Куршская коса — объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров пытался понять, какие меры могут положить конец туристическому терроризму.

Знаменитая Балтийская коса сейчас уже слабо напоминает красивый пляж на берегу моря и все больше становится похожа на раллийную трассу в пустыне. Отдыхающие снимают на телефоны, как прямо по пляжу рассекают внедорожники. В какой-то момент один из автомобилей проезжает в считанных метрах от них.

Такие гонки стали для этих мест привычной картиной. На этот раз один из внедорожников вязнет в песке. Ему на помощь приходит уже другая машина. Буквально роет колесами пляж, пытаясь вытащить застрявшего у воды.

Это видео уже является доказательством нарушения закона. К воде автомобили не могут приближаться ближе чем на 500 метров. Гонщики, наверное, так бы и уехали безнаказанными. Если бы не попались на глаза полицейским. Уже спустя полчаса они давали показания в участке.

Только в этом году полицейские поймали больше 150 любителей «покатушек» по природному заповеднику. Они заплатили штрафов на сумму больше чем четверть миллиона рублей. Но вот ущерба экологии нанесли еще больше.

«Любят, например, помыть свою машину на берегу моря. И само собой антропогенное воздействие колоссальное. И поэтому система сама не восстановится, если поток туристов и поток автомобилистов будет увеличиваться», — рассказала гендиректор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко.

Вся эта гора песка называется дюнный вал. И своими маневрами на внедорожниках автолюбители разрушают единственную преграду, защищающую лес от песка, который постоянно летит с берега. Вал — что-то вроде большого забора. Если его сломать для всего заповедника, это грозит гибелью.

«Если песок спокойно переливается в лесные массивы, то постепенно песчаная подушка под растительностью нарастает настолько, что поверхностная влага не проникает до корней», — объяснил Борис Чубаренко, старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Несмотря на всю опасность для природы, люди продолжают ездить сюда на автомобилях. Вот на пляже встречается очередная компания нарушителей. Но таковыми они себя не считают.

Похожая ситуация и в еще одном заповеднике Калининградской области — Куршская коса, включенная в список наследия ЮНЕСКО. Там запрещено даже палатки ставить. Инспекторы ловят нарушителей и днем и ночью. А вот на косе Балтийской такие регулярные рейды пока невозможны.

«В отличие от Куршкой косы, наша коса не имеет никакого охранного статуса. Куршкая коса является знаменитым национальным парком, там есть инспекторы», — сообщила Влерия Надымова, создатель и руководитель АНО Парково-музейный комплекс Балтийской косы «Старый Люнет».

И пока погибающая Балтийская коса не охраняется законом, местные жители предлагают принять радикальные меры — закрыть ее совсем. Но специалисты уверены: заповедник можно спасти и по-другому. Один из вариантов посадить здесь колючие кустарники, оставив только несколько входов и выходов. Это должно отбить желание туристов хотя бы ставить палатки там, где они могут нанести вред заповеднику.