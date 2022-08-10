Обыски ФБР в особняке Трампа подняли вопрос о грехах Клинтон и сына Байдена

Сто агентов ФБР и десять часов обыска. В особняке Дональда Трампа теперь все вверх дном. Накануне выборов в Конгресс в доме экс-президента что-то тщательно искали. Что именно — не объявлено. Но открыт сейф и изъяты несколько коробок с документами.

Трамп в последние недели начал активно делать политические заявления, в том числе о решении украинского вопроса. Но не тем путем, который выбрал Байден. О карточном домике американской власти расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Переполох на курорте миллионеров. Паника по всей Америке. В поместье Трампа Мар-а-Лаго почти 130 номеров, а агентов ФБР, говорят, приехало чуть ли не около сотни. Им были интересны именно апартаменты экс-президента Соединенных Штатов. Самого его дома не оказалось. Но многочисленный персонал изрядно перепугался.

«Они ворвались без уведомления, выпотрошили офис, шкафы, хотя ничего там не нашли. Когда по всему миру происходят другие преступления, где ФБР? Где они? Почему они мечут свои стрелы только в семью Трампов? Почему политическое преследование направлено только в одну сторону?» — вопрошал в эфире Эрик Трамп, сын экс-президента.

Искали 15 коробок с документами. Якобы Трамп, покидая Белый дом, увез их с собой. Некоторые носили гриф «Совершенно секретно». Успешным ли оказался обыск, не сообщается. Но в политической истории США теперь точно открыта новая страница. Домой к бывшим президентам следователи еще не приходили.

«Мы видим, что ФБР оказалось замешано в политической игре против бывшего президента. Обыск произошел по политическим причинам. Но если они попробуют ему навредить, это будет означать конец ФБР. Они не выживут. Граждане США не примут это. Конгресс не примет это», — заявил политолог Скотт Риттер.

Америка теперь задается вопросом: бывают ли такие совпадения? Трамп только намекнул, что готов баллотироваться на высший пост в стране, и тут же на пороге армия агентов.

«Этот обыск — очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима. В то время как с людьми, подобными сыну Джо Байдену, церемонятся. Банановая республика», — написал в соцсетях губернатор штата Флорида.

Потерянный ноутбук Байдена-младшего — кладезь компромата на все семейство. Однако он действительно мало интересует ФБР и прессу. Зато в поисках грязных пятен в президентстве Трампа они готовы допросить даже туалет.

На одном из популярных информационных порталов Америки — фото блестящего фаянса. На дне — бумаги с именами видных республиканцев. Журналист, добывший «компромат», уверяет, что Трамп сливал в унитаз секретные бумаги. Для этих же целей ему якобы и нужны были 15 ящиков, унесенных из Белого дома.

Глубинная Америка в такие доказательства не верит. Ночью к фешенебельному Мар-а-Лаго съезжались машины с американскими флагами. Сторонники Трампа говорят: честной политики в стране больше не нет.

«Нам все ясно. Демократы просто хотят очернить Трампа, чтобы он не смог принять участие в выборах»;

«Они готовы на все, чтобы очернить его. Они просто боятся. У него большая поддержка по всей стране», — сообщили митингующие.

Зато у демократов — явная поддержка элит. Хиллари Клинтон ведь тоже попадала на карандаш силовиков. Будучи госсекретарем, она хранила 30 тысяч писем с грифом «секретно» на сервере, который стоял в подвале ее дома. Столь грубое нарушение государственной тайны ей простили.

Но Трампу уже не первый месяц пытаются навязать подстрекательство в так называемом штурме Капитолия. И так же легко отделаться у него, похоже, не получится.

«Обвинения в суде — это препятствие для того, чтобы баллотироваться в президенты. Но Трамп пользуется услугами очень квалифицированных и дорогих адвокатов. Я предполагаю, что они, конечно, отобьют эту атаку», — заявил политолог Алексей Мартынов.

Сам Трамп назвал действия ФБР «налетом и оккупацией». Позже выложил в сеть новый ролик. В черно-белых тонах рассказывает о промахах президентства Байдена. В конце обещает: лучшее впереди.

Трамп дает понять, что на пути к новому президентскому сроку мелочами его не остановить. Вот только, повышая ставки, он может и сам не догадываться, на что готовы элиты страны, в которой не осталось правил политической борьбы.