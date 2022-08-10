Концерт к 80-летию исполнения Симфонии № 7 Шостаковича прошел в Петербурге

На стрелке Васильевского острова в Петербурге состоялся памятный концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы» в честь 80-летия исполнения Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича. Легендарное произведение исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

В начале концерта к гостям обратился президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что «Ленинградская» симфония вызывает очень сильные чувства даже у молодых россиян.

«Сегодня, спустя многие десятилетия „Ленинградская“ симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства. В них — горечь потерь и радость победы, любовь к Родине и готовность ее защищать», — подчеркнул глава государства.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Telegram / Кремль. Новости

Симфония № 7 прозвучала 9 августа 1942 года в городе, осажденном войсками нацистской Германии, на 355-й день блокады. Тогда ее исполнили музыканты под руководством дирижера Карла Элиасберга. Седьмая симфония сплотила ленинградцев и в самый сложный момент показала, что город продолжает жить. Тем же летом она была исполнена в Лондоне, а через месяц в Нью-Йорке в знак поддержки жителям блокадного города.

«Симфония, которую сразу назвали „Ленинградская“, очень тяжелая, пронзительная, открытая, как рваная рана, как самые страшные события, которые в те годы были в Ленинграде», — заявил на концерте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Гостей мероприятия также поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Фашисты хотели уничтожить наш город, уморить голодом. Но город выстоял. Город победил. Вечная слава всем, кто защищал наш город. Здоровья нашим блокадникам и ветеранам», — сказал глава Северной столицы.

Кроме знаменитого музыкального произведения, посетители концерта услышали воспоминания жителей блокадного Ленинграда, а также стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц. Наряду с другими артистами их читала актриса Светлана Крючкова.

Во время концерта горели факелы Ростральных колонн, был разведен Дворцовый мост — на три часа раньше обычного. Исполнение музыки сопровождалось световым и визуальным шоу. Специально для него на стрелке Васильевского острова установили около 900 прожекторов. В кульминационные моменты симфонии зажигались факелы, расположенные у сцены. Завершился концерт салютом и бурными аплодисментами.

Почетными гостями вечера стали ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла. Петербуржцы слушали «Ленинградскую» симфонию не только на самой стрелке Васильевского острова, но также на набережной и с речных трамвайчиков на Неве — так много было желающих.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде.