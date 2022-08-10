В одном только Новолуганском саперы обезвредили 860 мин «Лепесток»

Несколько дней потребовалось народной милиции, чтобы обезвредить 860 мин «Лепесток» и это только в одном поселке Новолуганское. Местные называют эти мины-убийцы лягушками. Их и другие калибры помогают обезвреживать саперы российской армии, чтобы населенный пункт как можно раньше вернулся к мирной жизни. Родион Северьянов продолжит.

Война прочно вошла в жизни этих ребят, но сейчас уже можно спокойно и без оглядки поиграть на улице. Хотя играют они опять же в войну. Все время, пока в Новолуганском стояли боевики ВСУ, выходить из дома было опасно. И еще одно слово, вошедшее в словарный запас детей — нацизм. Ведь украинские неонацисты жили буквально по соседству.

В этом жилом доме обосновались националисты, мирных жителей просто выгнали, а сами обустроили свое расположение.

Только сейчас жители поселка смогли увидеть, как украсили украинские военные свой быт. Надписи: «Бандера», волчий крюк «Правого сектора»* и, конечно же, свастики.

Иллюстрация к западным утверждениям, что на Украине нет нацизма — на плакате украинский военный отказывается от рюмки водки, но на тарелке у него поедаемый российский ребенок. А за дверью галерея подразделений, которые здесь воевали, Полтава, Запорожье, кинологи, и вот календарь в честь террористического «Азова»*.

Здание было заминировано полностью — самодельные взрывные устройства собирали даже из мышеловок. Но находилось у боевиков время и на чтение киевских бестселлеров — про украинского Джеймса Бонда, книга даже с автографом автора.

«2014 год, российская агрессия, в Киеве создают отряд супершпионов, которые выходят на след убийц Небесной сотни — ну, Небесная сотня у них священная корова».

Всех убить, все отнять, рвать и резать — с такими идеями украинские военные пришли на донецкую землю. А рядом еще интересный лозунг — желто-голубые наши знамена, мы непобедимы, сабли наголо. Но что-то не сложилось, как говорят наши бойцы, уходили украинцы в спешке, а когда отступили, сами расстреляли свое расположение.

Весь поселок попал под обстрел украинских захистников — воронки через каждые несколько шагов.

«Это их работа?»

«Да, их».

«Это какой же калибр?»

«Немалый, они пятиэтажки хотели снести, но не попали. Такой калибр дом пополам складывает».

И целились именно по жилым домам, по тем людям, с которым жили в одном поселке не один год.

«Это они сами, и ко мне прилетело — сами. Вот как только отошли — и обстреляли, чтобы России больше вреда нанести. И „Лягушек“ накидали», — поделилась местная жительница Людмила.

«Лягушки» — имеется в виду новый вид борьбы националистов против мирного населения. Всего за несколько дней бойцы НМ обезвредили 860 мин «Лепесток». В поселке живут 1200 человек, среди них более 100 детей. Националисты знали, против кого воюют.

Сергей до сих пор разбирает завалы в своей квартире — украинский снаряд прошил дом насквозь и ушел в следующий, чудом жив остался. Но больше всего жители Новолуганского жалеют о разрушенной боевиками школе. Скорей бы пришли наши и все исправили.

* — запрещен в РФ.