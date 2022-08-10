Люблю еще сильнее: Фадеев трогательно поздравил жену с днем рождения

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 37

Фадеев в день рождения жены признался ей в вечной любви

Люблю еще сильнее: Фадеев трогательно поздравил жену с днем рождения

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Пара вместе вот уже 31 год.

Продюсер Максим Фадеев трогательно поздравил свою жену Наталью с днем рождения. В социальных сетях он выложил красивый букет с конвертом с надписью «Люблю».

«Сегодня День Рождения у женщины, с которой я прожил уже 31 год. И с каждым днем люблю еще сильнее. С Днем Рождения, моя Наташа», — написал Фадеев.

К поздравлениям присоединился его коллега Иосиф Пригожин, а также подписчики и поклонники продюсера.

Со своей будущей женой Фадеев познакомился, когда работал вместе с певицей Линдой. Наталья работала гримером певицы. В 1997 году у них родился сын Савва. У пары также был первенец, девочка, которая умерла из-за некомпетентности врачей.

Из-за этого продюсер даже отказался от зарплаты во время работы над шоу «Голос. Дети». Он признался, что не может брать деньги за общение с маленькими исполнителями, потому что относится к ним, как к родным.

Как ранее писал 5-tv.ru, Фадеев опубликовал в социальных сетях фото со своей женой Натальей. Он редко выкладывает подобные снимки, но этот стал по-настоящему особенным.

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