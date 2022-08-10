Главы МИД G7 призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС Украине

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Никита Кротов
Никита Кротов 74

Россия, по мнению «Большой семерки», должна прекратить спецоперацию в соседнем государстве.

Главы МИД G7 призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС Украине

Фото: www.globallookpress.com / KMFA Russia

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Россия должна передать контроль над Запорожской АЭС Украине, восстановив предприятие. С таким призывом выступили министры стран «Большой семерки». Политики называют действия России «агрессивной войной».

«Украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления», — говорится в сообщении на сайте МИД ФРГ.

Также отмечается, что глав МИД беспокоит растущий риск возможных аварий и сложности для работы МАГАТЭ, связанной с контролем за мирной ядерной деятельностью Незалежной. К слову, по заявлению «Большой семерки», Россия должна вывести войска с территории соседнего государства и признать его суверенитет.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Главы ЛДНР попросили Москву оказать регионам военную поддержку в защите мирного населения от геноцида киевской власти. По заявлению Минобороны России, войска наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины с целью демилитаризации и денацификации страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ООН осудили обстрел Запорожской АЭС.

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