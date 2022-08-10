Чем опасна беременность Наргиз Закировой в 51 год — ответ гинеколога

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 773

Гинеколог Прядухина назвала возможной беременность Наргиз Закировой в 51 год

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Оскандалившаяся русофобскими заявлениями певица благодаря беременности может лучше себя чувствовать и выглядеть. Однако для здоровья ребенка существуют повышенные риски.

Акушер-гинеколог Ольга Прядухина в интервью 5-tv.ru рассказала, чем может обернуться беременность 51-летней Наргиз Закировой.

«Действительно, беременность в 51 год, если вы меня спросите, возможна ли, то на 100% сказать достаточно сложно. Но, по последним данным, все-таки средний возраст вступления женщины в климактерический период — это период, когда уже женщина не может забеременеть — это как раз 51 год. То есть от 50 до 55 — это такой возрастной промежуток. У кого-то климакс начинается достаточно рано, для кого-то достаточно поздно - но в среднем это 51 год. Поэтому говорить про то, что забеременеть невозможно - достаточно сложно. Потому что яйцеклетки еще созревают, и, в принципе, беременность возможно наступила. А может быть, у Наргиз вообще будет поздний климакс, и поэтому для нее это еще такой репродуктивный возраст», — рассказала врач.

По ее словам, беременность в таком возрасте опасна тем, что существуют риски хромосомных аномалий плода. Ольга Прядухина напомнила, что начиная с 35 лет эта вероятность неустанно растет. Если говорить про возраст с 20 до 34 лет, то это 0,9% на тысячу новорожденных. А после 40 лет — уже 13,3% на тысячу новорожденных. После 45 лет этот показатель возрастает до 23,3%.

«Тем не менее больше всего мы всегда боимся именно хромосомных аномалий у плода. Также, конечно, в 51 год уже организм немножечко другой, органы немножечко другие, процессы другие. Поэтому организм иногда не может восстанавливать тот дефицит витаминов и минералов, которые необходимы для хорошего роста и развития плода. Поэтому рисков достаточно много: и невынашивания, потери беременности, различных отклонений органов плода до патологий и хромосомных аномалий», — рассказала гинеколог.

По ее словам, плюс беременности в зрелом возрасте — это ее осознанность. Также из-за всплеска гормонов женщина будет выглядеть и чувствовать себя лучше. Она вспомнила про новость о том, что Наргиз Закирова хотела заморозить яйцеклетки, но в центре ЭКО ей отказали, потому что нет уже того репродуктивного потенциала.

«В практике встречаются такие случаи, что ЭКО-центры отказывают, и вдруг наступает беременность. Потому что для заморозки яйцеклеток нужно их большое количество, специальная подготовка - ресурсов организма иногда для этого не хватает. А когда мы говорим про самостоятельную беременность, то, скорее всего, созрела яйцеклетка внезапно, и поэтому беременность случилась. У пациентов такое встречается. Безусловно, вопросов много, поэтому в принципе это реально. Будем следить за новостями», — заключила специалист.

Как ранее писал 5-tv.ru, оскандалившаяся русофобскими заявлениями певица Наргиз Закирова не устает удивлять своих подписчиков. На этот раз артистка заинтересовала их фото со своим беременным животиком и молодым мужем.

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