Бывший муж Бородиной показал новую роскошную квартиру: «Чтобы не бомжевать»

Из-за незаконченного ремонта счастливый хозяин роскошных апартаментов сложил часть вещей в своем дорогом автомобиле.

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной продемонстрировал свое шикарное жилище. Теперь бизнесмен Курбан Омаров собирается жить в роскошной квартире, процесс переезда в которую с удовольствием показал поклонникам в личном блоге.

«Я переехал с одной квартиры на свою новую, где ремонт еще не закончен. И для того, чтобы не бомжевать, я заехал в магазин и теперь моя машина выглядит так», — отметил предприниматель в публикации.

Холостяцкое гнездышко 41-летнего бизнесмена выглядит великолепно, даже при незаконченном ремонте. На кадрах видны элегантные стены, отделанные деревом, мрамором и золотом, а полы в квартире сделаны из камня. Красота новой мебели пока не раскрыта до конца, ибо застелена прозрачной пленкой.

Из-за незаконченного ремонта счастливый хозяин богатых апартаментов сложил часть вещей в своем дорогом автомобиле. На видео предприниматель показал, как теперь выглядит его машина.

Стоит отметить, что большой вклад в переезд внесла бывшая жена Омарова Алла, родившая ему первенца. Ранее сам Курбан сердечно благодарил экс-супругу за помощь и содействие, а также отметил исключительную любовь поклонников, которые тоже поддерживали звезду теплыми комментариями.

Курбан Омаров прожил с Ксенией Бородиной шесть лет. Увы, но к сожалению многих поклонников крепкий союз знаменитостей распался. Сама телеведущая заявила, что это произошло из-за непростительного поступка предпринимателя. Ранее 5-tv.ru раскрыл причины их расставания.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.