Новость о разводе телеведущей Ксении Бородиной с блогером Курбаном Омаровым пронзила СМИ. О разладе в этой звездной семье стало известно давно. Но фанаты в тайне надеялись, что общий ребенок и немалое количество лет, проведенных вместе, сделают свое дело. Увы, и красивые сказки тоже заканчиваются.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru близкий знакомый Бородиной, экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев назвал целый ряд причин, способствовавших разрушению этого брака. И главная из них, как оказалось, — выбор «не того» человека.

За кого замуж собралась?

Шоумен напомнил, что Ксения начала встречаться с Курбаном почти сразу, как разошлась с участником своего реалити-шоу Михаилом Терехиным. По мнению Солнцева, так звезда спасалась от депрессии. Ситуация, как в известной поговорке: «Клин клином вышибают».

«Еще в день их свадьбы было понятно, что это все — какое-то бракованное дело. Ксюша тогда вышла замуж непонятно для чего. Это из серии русская женщина — „лишь бы с кем“. Вот Омаров был из серии „лишь бы с кем“. Точно также Ксюша не была нужна ему», — заключил Солнцев.

Артист отметил, что этот брак был не настоящим, где супруги любят друг друга и трепетно хранят верность. Он больше походил на гостевой союз: захотели — сошлись, надоело — расстались. Солнцев уточнил, что обе половинки в данном случае были сосредоточены исключительно на своих интересах. Так, например, Курбан не смог избавиться от мании общаться с красивыми девушками, а Ксения все время проводила или на работе, или в компании «так называемых подруг».

Рустам считает, что Бородина и Омаров всегда были друг другу чужими людьми. Поэтому сохранить нежные и доверительные отношения не получилось.

«Они еще долго продержались», — восклицал шоумен.

Денежный вопрос

Второй причиной разлада в семье, по мнению Рустама Солнцева, стала самая настоящая конкуренция. Экс-участник «Дома-2» отметил, что Бородина всегда зарабатывала больше супруга. Фактически, звезда его содержала. Конечно, Омаров частенько упоминал о «своем бизнесе» и «баснословных гонорарах», но это была лишь очередная фантазия — красивая картинка, создаваемая для фанатов.

Шоумен отметил, что ситуация в звездной семье в очередной раз обострилась с наступлением «ковидного» кризиса.

«Ксюша могла зарабатывать и зарабатывать, а бизнес Курбана, о котором он рассказывал на каждом шагу, оказался фейком. Ну извините. Фейковый бизнес приносит фейковые деньги», — констатировал Солнцев.

Проблема в Ксюше

Еще одна большая проблема, по словам артиста, в боязни Бородиной показаться слабой женщиной. Он напомнил, что звезда воспитывалась в консервативной семье и поэтому в голове сформировалось опасная установка: лучше быть с мужчиной, чем одной. Даже если речь идет о партнере, который совершенно не подходит по духу и взглядам на жизнь.

«Для Ксении важно производить впечатление удачливой женщины. Поэтому она так скоро и вышла замуж за Курбана, расставшись с Терехиным. Она вообще этого Курбана едва знала. И зачем-то вышла за него. Зачем? У нас у всех был один немой вопрос», — ужасался Рустам Солнцев.

Шоумен вспомнил, что вероятный разрыв Бородиной с Омаровым обсуждал еще год назад. Он даже рассказал о видимых сложностях в семье некогда продюсеру «Дома-2» Алексею Михайловскому. Вот только тогда бизнесмен ему не поверил.

Instagram @borodylia

Есть надежда?

Подводя итог вышесказанному, Солнцев обратил внимание на то, как ведут себя селебрити после сообщений о разводе. Если Ксения очевидно переживает, то Курбан словно не замечает перемен. Рустам отметил, что накануне лично встречал горе-бизнесмена и тот выглядел «очень хорошо».

По мнению шоумена, вернуть былые добрые отношения у пары не получится. А вот окунуться с головой в счастливую жизнь — почти наверняка. Главное, чтобы Ксения поменьше внимания уделяла «нерадивым» подругам, тогда и будет счастлива, считает Солнцев.

«Ошибка этой пары в том, что они оба молчат. Если между вами произошло дерьмо, и Ксюша поймала тебя на 2000-й измене, условно говоря, — почему бы не сказать об этом? Ничего тут страшного нет, люди расходятся», — заключил экс-участник телестройки.

Teleprogramma.pro напоминает, что за бизнесмена Курбана Омарова телеведущая Ксения Бородина вышла замуж 3 июля 2015 года. В декабре того же года у пары родилась дочь Теона. В последнее время бизнесмен почти не интересовался жизнью супруги и наследницы и даже ездил отдыхать без маленькой девочки. Фанаты надеются, что после развода мужчина хоть иногда будет заглядывать к красавице, чтобы та не чувствовала себя брошенной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне слухов о разводе Ксения Бородина стала петь о несчастной любви.