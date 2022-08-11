Никаких отрывов! Китайский совет дня на четверг, 11 августа

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 63

Сегодня главная энергия года столкнется с энергией дня, дублированной в месяце. Старое уступит место новому.

Никаких отрывов! Китайский совет дня на четверг, 11 августа

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 11 августа?

Четверг принесет в мир энергию хаоса. Ожидается столкновение главной энергии года с энергией дня, дублированной в месяце. Тренд дня — разрушение, уход старого и освобождение пространства для чего-то нового. На эмоциональном уровне столкновение может проявиться повышенной нервозностью, обидчивостью, яркими реакциями. На физическом уровне — всевозможными нарушениями планов и срывом замыслов.

Совет дня — максимально отслеживайте свои эмоции, не разрешайте себе уходить в отрыв. Практикуйте любые эффективные способы успокоения ума и заботы о теле. Если же энергии разрушения все-таки придут в вашу жизнь — посмотрите на них как на возможность трансформации. Чтобы бабочка вылетела наружу, кокон нужно прорвать. Так и сейчас ваш кокон комфорта может разрушиться, чтобы выпустить на свет еще более прекрасную версию вас.

Предостережение дня — по возможности, не планируйте на день разрушения ничего судьбоносного. Особенно не стоит начинать новое дело, строительство, лечение, договариваться о новой работе и вступать в важные для вас отношения. Перенесите эти дела на более благоприятную дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Относительная влажность 59%
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0.07 61.70
0.15
Никаких отрывов! Китайский совет дня на четверг, 11 августа

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