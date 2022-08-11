Мощный пожар вспыхнул на складе завода по переработке электроники в США

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Перед возгоранием прогремел взрыв, рассказали очевидцы. На ликвидацию только открытого огня у пожарных ушло шесть часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Molina; 5-tv.ru

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Крупный пожар тушат в США! Там огонь вспыхнул на складе завода по переработке металлов и электроники! Пострадало предприятие в городе Мэдисон, недалеко от гоночной трассы World Wide.

Как говорят очевидцы, перед тем, как показалось пламя, прогремел взрыв. Известно об одном пострадавшем. Мужчина получил ожоги.

Остальные сотрудники успели эвакуироваться. На тушение только открытого огня у пожарных ушло шесть часов. Причины пока неизвестны.

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