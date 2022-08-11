На Кубе начнут принимать карты «Мир»

Туристы из России смогут снимать деньги в банкоматах еще одной страны до конца года.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Еще одна страна начнет принимать карты «Мир»! До конца года российский пластик заработает на Кубе. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол страны Хулио Антонио Гармендия Пенья.

На первом этапе россиянам хотят разрешить снимать наличные в кубинских банкоматах. Сейчас страны работают над возобновлением прямого авиасообщения.

Для Кубы в условиях американских санкций важно восстановить поток российских туристов. После того как Европа закрыла для Москвы свое воздушное пространство, российские авиакомпании приостановили полеты на Кубу, в Мексику и Доминикану.

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