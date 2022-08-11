Время для шумного ремонта в новостройках предложили ограничить

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«Известия»: время для шумного ремонта в новостройках предложили ограничить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Schoenen; 5-tv.ru

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Сейчас громкие работы уже нельзя вести в определенные часы, однако для свежепостроенного жилья делали исключение. Теперь его хотят отменить.

В России хотят ограничить время шумных ремонтных работ во всех жилых домах, включая новостройки. О новой инициативе, направленной в Минстрой, узнали «Известия».

По новому регламенту, шумные работы во всех домах запретят в праздничные дни и по воскресеньям с восьми вечера до восьми утра. Нельзя будет шуметь и в обязательный «тихий час» — с 14 до 16 часов.

Сегодня регионы самостоятельно решают, в какие часы можно проводить шумные ремонтные и строительные работы, а в какие — нет.

Обычно, эти правила не распространяются на новостройки. В течение первых полутора лет после ввода дома в строй: в таких квартирах можно делать ремонт в любое время, кроме ночи.

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