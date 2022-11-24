Почему люди чаще всего умирают ночью или ранним утром?

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 800

Врач Серебрянский назвал раннее утро самым частым времени смерти людей

Почему люди чаще всего умирают ночью или ранним утром?

Фото: www.globallookpress.com / David Mbiyu

Читайте нас в: Дзен Новости

По статистике, большинство случаев внезапной кончины происходят на рассвете, рассказал врач.

По статистике, чаще всего люди умирают ночью или ранним утром — около четырех-пяти утра. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. По словам врача, устройство человеческих биоритмов именно в это время приводит к замедлению сердечной деятельности и перебоям в работе данного органа.

Как отметил Серебрянский, о проблемах с сердцем может предупредить храп. Некоторые люди засыпают спокойно, а храпеть начинают лишь под утро. Это верный сигнал о необходимости обратиться к кардиологу и проверить свое состояние. Однако большинство больных, еще не знающих о своем недуге, не придают ему значения. Притом ночные трели говорят именно о замедлении работы кровяного насоса.

«Существует биоритм, что именно в это время замедляется сердечная деятельность. А у человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это все усугубляется в ранние утренние часы. Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получатся перебой», — рассказал URA.RU Серебрянский.

Доктор также заметил, что статистика по утренним смертельным часам характерна не только для людей с патологиями сердца и других органов. По его словам, случаи внезапной кончины, у которых не было никаких предпосылок, тоже происходят перед рассветом. Поэтому, добавил кардиолог, персонал ночных смен в больницах должен проводить обходы пациентов, если в это время они спят, то рискуют упустить шанс спасти человека.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему пожилым людям полезно иметь лишний вес.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.39
-0.11 62.78
0.49
Фитнес-браслет или книга: что подарить знакам Зодиака к Новому году

Последние новости

22:20
«Держали на холоде»: вернувшиеся в РФ военные рассказали об украинском плену
22:04
Путин «пообщался» с дипфейком Шольца на выставке искусственного интеллекта
21:49
Почему люди чаще всего умирают ночью или ранним утром?
21:36
Алла Довлатова расплакалась, говоря о России
21:27
Персона нон грата: Светлану Лободу не хотят видеть в Литве
21:15
Четко и быстро: как ВС России атаковали систему военного управления Украины

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика