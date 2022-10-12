Гнет свою линию: какую судьбу уготовил Зеленскому Вашингтон

В Белом доме все чаще выражают недовольство действиями и заявлениями президента Украины.

Кураторы президента Украины Владимира Зеленского ни при каких обстоятельствах не уберут его с поста, пока он безоговорочно выполняет все их требования. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в комментарии «Вечерней Москве».

Эксперт пояснил, что Вашингтон вложил колоссальный объем финансовых и медийных ресурсов в главу Незалежной, поэтому даже если он в чем-то ослушается, то вряд ли будет устранен.

«Однако чисто гипотетически, если Зеленский начнет гнуть свою линию, которая не по нутру западному миру, то есть шанс быть устраненным. Но с точки зрения реальности это, в принципе, невозможно. Ведь с чего это вдруг Зеленскому, который прилежно выполнял любые заокеанские приказы, должно стукнуть в голову пойти против своих же?» — задался вопросом Марков.

По мнению политолога, нет никаких оснований полагать, что Зеленский в какой-то момент начнет вести полностью обособленную от США политику.

Между тем, глава Незалежной в последнее время предпринимает очевидные попытки вырваться из-под тотальной опеки Вашингтона и проявить «самостийность». Однако в Белом доме их пресекают. Так, президент США Джо Байден ранее публично одернул Зеленского за жалобы на недостаточную помощь со стороны США и призвал прекратить их. Кроме того, между США и Украиной вспыхнула напряженность после убийства Дарьи Дугиной, в котором американские спецслужбы неожиданно разглядели украинский след.

Ранее 5-tv.ru рассказал о печальной судьбе президента Украины, которая ожидает его, по мнению политолога Армена Гаспаряна.