«Хайли лайкли», Запад? Самые важные заявления Путина на «Российской энергетической неделе»

Президент России дал четко понять зарубежным коллегам: необъятная никогда не поступится своими принципами. Движение вперед, непрерывное развитие во благо — вот что главное.

Россия будет расширять географию своих энергопоставок. О глобальных планах заявил Владимир Путин на Форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Президент отметил, что объем транзита «Северных потоков» может быть перемещен в регион Черного моря и тогда Турция станет крупнейшим газовым хабом для Европы. Кроме того, российский лидер анонсировал начало строительства газопровода «Сила Сибири — 2» и его монгольского участка «Союз — Восток». Подробнее про энергетику будущего расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Все в наших руках

Вот где не экономят на электроэнергии. Огромные светящиеся стенды, софиты, чтобы фотографии получились ярче. Каждый ветряк на каждом макете — батарейка. А от розетки заряжают и электромобиль, и просто севшие гаджеты.

Это важно, когда готовишься увидеть кульминацию «Российской энергетической недели». В зале далеко не всем хватило мест — устроились около экранов с трансляцией пленарного заседания. Мероприятие с участием Путина — всегда большое событие, к которому приковано внимание всего мира. А ситуация с энергетикой на Западе и последние новости делают эту пленарное сессию и вовсе уникальной.

По лицам и национальным костюмам гостей в зале заметно: поставки своих энергоресурсов Россия перенаправляет в обратную от Европы сторону. И на это есть причины. Путин сразу напомнил про взрывы на нитках «Северных потоков». Расследование диверсии покрыто тайной, но есть косвенные улики.

«Кто стоит за диверсией на „Северных потоках“? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза. Желает окончательно добиться, подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал и прибрать к рукам рынок. И, конечно, тот, кто технически, хочу подчеркнуть, технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, причем был пойман за руку, но остался безнаказанным, — заявил Путин. — Как в приличных компаниях говорят, „хайли лайкли“ — все понятно, все ясно, кто там за этим стоит и кто выгодоприобретатель. Можно теперь действительно в больших масштабах навязывать европейским странам природный сжиженный газ из США, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу, ведь цены на американский СПГ значительно выше, это всем хорошо и раньше было известно».

Диверсия против энергетической и просто жизненно важной инфраструктуры стала главным элементом экономической борьбы. Тут и подрывы газопровода в море, и теракт на Крымском мосту. Попытки взорвать нитки «Турецкого потока» и атаки на ядерные объекты, постоянные обстрелы Запорожской АЭС, попытки подорвать электроснабжение Курской. Новый западный принцип: «мешает — сломай». Возможно, именно поэтому Манеж, где проходило пленарное заседание, укрепили плотным кольцом тяжелых грузовиков.

Внутри президент говорил о последствиях странного поведения Европы.

«По экспертной оценке, только в текущем году спотовый механизм и ценообразование на газ принесут убытки Европе на суммы свыше 300 млрд евро, или это около 2% ВВП еврозоны. Их можно было бы и избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой. И кто это сделал? Мы что ли? Сами сделали, по сути, навязали нам такой способ торговли? Просто на самом деле заставили „Газпром“ перейти отчасти на привязку к спотовому рынку. А теперь охают, ну так сами и виноваты», — сказал Путин.

Кстати, отремонтировать подорванные нитки потока возможно. На дне Балтики даже остались уцелевшие трубы — давление сохраняется. Европе достаточно захотеть открыть вентиль. Но старшие товарищи из-за океана запрещают. И это очень опасно для европейцев.

«Зима может быть относительно теплой. А вот какая-нибудь одна неделя или даже пять дней будут аномально холодные. И вы знаете, за этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Дефицит энергоресурсов обернется для ЕС дефицитом остальных товаров. Проблемы там будут решать, наращивая денежную массу, а на Россию попытаются давить новой безумной идеей — потолком цен.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу — за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями. Вот хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб, имейте в виду», — сказал российский лидер.

Это опасный прецедент. Где гарантия, что западные страны не попытаются ограничить потом цены на продукты или другие важные товары? Их поведение уже ставит на грань энергетического голода беднейшие страны. Из-за дефицита весь газ с рынка гребет Европа втридорога. Другим континентам не остается ничего.

Для безопасных выгодных поставок нужен новый безопасный способ транзита. И Путин его предложил.

«Утраченный объем транзита по „Северным потокам“ по дну Балтийского моря мы могли бы переместить и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного, в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал Путин.

В общем, внешнее давление не поменяет сути. В России есть что и чем добывать, куда и как продавать. Есть партнеры, которые готовы вместе стабилизировать рынок — речь об ОПЕК+. И главное — есть желание заниматься новыми проектами. Российская энергетическая неделя как раз для их презентации и обсуждения и нужна. В этот раз гостям показали сразу несколько особенно ярких.