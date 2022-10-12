В офисе президента Украины анонсировали закрытие неба над страной

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 665

Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, какое оружие киевский режим намерен использовать вскоре.

В офисе президента Украины анонсировали закрытие неба над страной

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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В офисе президента Украины анонсировали закрытие неба над страной. Как отметил глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак, это якобы удастся сделать благодаря новым средствам противовоздушной обороны (ПВО).

«Очередной „Рамштайн“. Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии неба Украины. Усиление украинской системы ПВО — это то, что нам нужно», — написал Ермак в личном блоге в сети.

Андрей Ермак утверждает, что Киев постоянно на связи со своими заграничными «союзниками». Он добавил, в частности, что обсуждал вопрос о поставках противоракетных комплексов с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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