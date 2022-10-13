Залысины и морщины: актриса Пегова показала честное фото без фильтров

В разгар грибного сезона знаменитость отправилась в родную Нижегородскую область, где отдохнула не только от работы, но и от нарядов и макияжа.

Заслуженная артистка РФ Ирина Пегова предстала перед поклонниками как есть — без косметики, в простой одежде, не пытаясь скрыть следы времени на лице. Возможно актриса и не имела такой цели, но она своими фото из поездки в родную Нижегородскую область поддержала тренд на естественность, хотя некоторые реакции были не самыми доброжелательными.

На родине Пегова побывала в разгар грибного сезона. Актриса и сама отправилась на "тихую охоту", после чего поделилась результатом — с гордостью показала богатый «улов». На серии снимков из похода за грибами она выглядела, по мнению фолловеров, значительно старше своего возраста, на ее лице отчетливо были заметны дряблость кожи и морщины, а на голове — залысины.

Ирина Пегова отправилась отдыхать на малую родину. Instagram* / pegovairina

Пробелы в шевелюре 44-летней Пеговой стали заметнее в связи с новым образом — недавно звезда сменила привычный блонд на темный оттенок волос. Особенностей своей внешности уверенная актриса очевидно не стесняется, не пытается их скрыть. Она могла бы «дорисовать» фото и убрать субъективные недостатки внешности, но решила общаться с поклонниками предельно честно, за что те ответили благодарностью.

Пока одни прославляют естественность, другие ругают знаменитость за натуралистичность контента. Хейтеры в комментариях отмечали, что Пегову старит новый цвет волос, намекали, что с ее возможностями и статусом можно было и от некоторых морщин избавиться с помощью косметологов. Артистка же остается верна себе и не гонится за стандартами современного понимания красоты в социальных сетях.

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