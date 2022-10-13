Владимир Путин: Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 103

Кризис в южноазиатском государстве до сих пор влияет на мировой правопорядок.

Владимир Путин: Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности

Фото: Сайт Президента РФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что одним из острейших вызовов безопасности остается Афганистан. Российский лидер сказал об этом в ходе выступления на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в столице Казахстана Астане.

Кроме этого, президент РФ настоятельно призвал компенсировать нанесенный ущерб гражданам Афганистана за годы оккупации, а также разморозить заблокированные средства. Для борьбы с терроризмом Владимир Путин предложил более тесное сотрудничество с Международным банком данных (МБД).

До этого обсуждение восстановления южноазиатского государства на Совете безопасности ООН едва не привело к скандалу. Представитель Соединенных Штатов заявила, что ведущие страны мира должны выделить на это средства из своих бюджетов.

На это постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя ответил, что полезнее было бы разморозить активы Афганистана. Пока этого не случилось, в Кабуле нет возможности использовать средства на восстановление экономики страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле прокомментировали теракт у посольства России в Кабуле.

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