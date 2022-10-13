Путин: Россия делает все для формирования системы равной безопасности

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 42

Президент России подчеркнул, что она должна быть неделимой.

Путин: Россия делает все для формирования системы равной безопасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ делает все для того, чтобы сформировать систему равной и неделимой безопасности. Об этом российский лидер сказал в ходе своего выступления на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в столице Казахстана Астане.

Тем временем силы Североатлантического альянса (НАТО) продолжают двигаться на восток, ближе к российским границам. Им потворствует киевский режим в лице президента Владимира Зеленского, который, по всей видимости, по указке своих союзников из Соединенных Штатов и самого альянса, придерживается стратегии удержания позиций на восточной границе Украины.

Помимо этого боевики Незалежной совершили ряд террористических акций на территории России. Президент Владимир Путин объявил об убийствах общественных деятелей, журналистов, ученых. Причем это было совершено не только на территории РФ, но и Украины.

С февраля этого года Вооруженные силы Российской Федерации проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Донбасса. Этой осенью Запорожская, Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики добровольно вышли из состава Украины, вернувшись в Российскую Федерацию.

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