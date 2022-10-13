Неуловимые на страже: США оказались не способны отслеживать гиперзвуковые ракеты РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

The Washington Times: ПРО США неспособно отслеживать гиперзвуковые ракеты РФ

Неуловимые на страже: США оказались не способны отслеживать гиперзвуковые ракеты РФ

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Пока Вашингтон тратит миллиарды долларов на улучшение военной техники, наша страна развернула целое поколение вооружения.

Американское гиперзвуковое оружие значительно отстает от российского и китайского. Об этом сообщило The Washington Times, сославшись на доклад конгресса. По информации издания, больше всего вооружение США проигрывает в отслеживании целей.

Например, геостационарным спутниковым радарам в несколько раз труднее найти гиперзвуковые цели, которые летят со скоростью 6000 километров в час, по сравнению с привычными баллистическими ракетами. Последние направляются по предвиденному прогнозу, в отличие от первых.

«Существующие наземные и космические системы не справляются с обнаружением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета, даже притом что Пентагон разрабатывает новые ПРО по ускоренной программе», — сообщается в издании.

Как отмечается в докладе, Пентагон пытается решить эту проблему. Необходимо разработать новую сеть, состоящую из 550 спутников. Это должно гарантировать масштабный поиск, предотвращение и наведение на передовые ракеты врага, в том числе и гиперзвуковые. Для реализации такой программы американское министерство запросило 4,7 миллиарда долларов.

Пока США тратят ресурсы на улучшение своей техники, наша страна разрабатывает большое поколение гиперзвукового вооружения. Российский «Циркон» стала первой гиперзвуковой крылатой ракеты во всем мире. Она готова совершать продолжительные аэродинамические полеты с маневрированием в атмосфере, используя тягу своего двигателя. Скорость оружия доходит до немыслимых значений в 1000 километров.

Стоит отметить, что наш «Циркон» способен на уничтожение не только наземных, но и надводных целей. Также быстрота гиперзвукового боевого блока «Авангард» в 27 раз превышает скорость звука. В том числе Россия уже построила маневрирующую баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США испугались новейшего оружия России.

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